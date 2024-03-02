Щербакова рассказала о процессе выбора фигуристов для выступления в разных видах программы

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как проходил процесс выбора фигуристов для выступления в определённых видах соревнований Кубка Первого канала.

Щербакова: На жеребьёвке я смотрела по табличке, кто какие баллы за сезон набирал, кто какие места занимал, кто стабильный спортсмен — записывала это всё себе, составила план. Конечно, несколько раз в течение жеребьёвки он нарушался, потому что невозможно предугадать, кого именно выберут девочки. Приходилось в процессе тоже что-то обдумывать. Также старалась думать о том, что два человека катают короткую, два произвольную — чтобы это была сильная их сторона.

Дальше был совместный сбор команды, где ребята говорили за себя, как они это видят, мы все вместе обсуждали. Мой изначальный выбор немножко поменялся во время обсуждения. Сидит тут человек, который очень активно продвигал свою тактику (указывает на Ивана Букина). Думаю, он расскажет, что он думает, потому что он вчера очень упорно отстаивал свою точку зрения (улыбается).

Букин: У нас была тактика, и мы её придерживались. Всё остальное — это внутреннее, нельзя раскрывать все карты (улыбается).

Щербакова: Сколько времени ушло? Мы всех расписали за полторы минуты, а потом ещё полтора часа — танцы.

Букин: Я очень дипломатично всё вел (смеётся). Всех поддерживал, не жёсток был в своем решении, пытался расписать, что есть такие варианты, такие варианты. Я был энергичен.

Слова спортсменов с пресс-конференции передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, команда Щербаковой лидирует после первого дня, набрав 63 балла. На втором месте расположилась команда Алины Загитовой с 55 баллами. На третьем — команда Елизаветы Туктамышевой с 53 баллами.