Команда Щербаковой осталась лидером после конкурса болельщиков на Кубке Первого канала

В Санкт-Петербурге проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию. По итогам конкурса болельщиков лидером соревнований осталась команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.
«Синие» лидируют с отрывом в пять очков от «белых». Команда Алины Загитовой пока не может существенно сократить отставание от соперников. На третьем месте с отставанием в восемь баллов идёт команда Елизаветы Туктамышевой.
Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2024. Санкт-Петербург. Промежуточные результаты:
1. Команда Щербаковой — 98 баллов.
2. Команда Загитовой — 93.
3. Команда Туктамышевой — 89.
Ранее представители команды Щербаковой Елизавета Осокина и Артём Грицаенко стали победителями произвольной программы спортивных пар. Они набрали 148,91 балла.
Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.