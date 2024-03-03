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Команда Щербаковой осталась лидером после конкурса болельщиков на Кубке Первого канала

Команда Щербаковой осталась лидером после конкурса болельщиков на Кубке Первого канала
Анна Щербакова и Максим Траньков
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В Санкт-Петербурге проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию. По итогам конкурса болельщиков лидером соревнований осталась команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

«Синие» лидируют с отрывом в пять очков от «белых». Команда Алины Загитовой пока не может существенно сократить отставание от соперников. На третьем месте с отставанием в восемь баллов идёт команда Елизаветы Туктамышевой.

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2024. Санкт-Петербург. Промежуточные результаты:

1. Команда Щербаковой — 98 баллов.
2. Команда Загитовой — 93.
3. Команда Туктамышевой — 89.

Ранее представители команды Щербаковой Елизавета Осокина и Артём Грицаенко стали победителями произвольной программы спортивных пар. Они набрали 148,91 балла.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

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