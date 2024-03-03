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Даниил Самсонов стал победителем произвольной программы на Кубке Первого канала

Даниил Самсонов стал победителем произвольной программы на Кубке Первого канала
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В Санкт-Петербурге прошли соревнования Кубка Первого канала по фигурному катанию. По итогам произвольной программы у мужчин победителем стал Даниил Самсонов, представляющий команду Анны Щербаковой. Он набрал 197,51 балла.

Второе место занял Арсений Федотов из команды Елизаветы Туктамышевой, набравший 192,74 балла. На третьем месте расположился Лев Лазарев (192,47). Он, как и Федотов, представлял команду Елизаветы Туктамышевой.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2024. Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
03 марта 2024, воскресенье. 16:55 МСК
Окончено
1
Даниил Самсонов
Команда Анны Щербаковой
197.51
2
Арсений Федотов
Команда Елизаветы Туктамышевой
192.74
3
Лев Лазарев
Команда Елизаветы Туктамышевой
192.47

Ранее в произвольной программе у девушек победительницей стала Маргарита Базылюк, представляющая команду Алины Загитовой. Она набрала 164,60 балла. Второе место заняла Аделия Петросян (162,33 балла) из команды олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. На третьем месте расположилась Алиса Двоеглазова (150,26).

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

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