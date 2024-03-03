Загитова ответила, почему не будет участвовать в турнире шоу-программ

Российская фигуристка Алина Загитова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании, ответила, почему не будет участвовать в турнире шоу-программ.

«Плотный график», — передаёт слова Алины Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2024 пройдёт в следующую субботу, 9 марта, в Санкт-Петербурге. В 2024 году спортсмены представят номера, связанные с Россией, её культурой и историей.

Сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге завершился Кубок Первого канала, где Алина Загитова была капитаном «белой» команды. Подопечные фигуристки заняли на турнире третье место.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.