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Командный турнир. День 2
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Загитова ответила, почему не будет участвовать в турнире шоу-программ

Загитова ответила, почему не будет участвовать в турнире шоу-программ
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Российская фигуристка Алина Загитова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании, ответила, почему не будет участвовать в турнире шоу-программ.

«Плотный график», — передаёт слова Алины Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2024 пройдёт в следующую субботу, 9 марта, в Санкт-Петербурге. В 2024 году спортсмены представят номера, связанные с Россией, её культурой и историей.

Сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге завершился Кубок Первого канала, где Алина Загитова была капитаном «белой» команды. Подопечные фигуристки заняли на турнире третье место.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

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