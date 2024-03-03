Загитова поздравила команды Щербаковой и Туктамышевой с успешным выступлением на КПК

Российская фигуристка Алина Загитова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании, поздравила команды Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой с успешным выступлением на Кубке Первого канала.

«Да, ребята пошли с очень хорошей самоотдачей с первого дня, видно, что все были очень заряжены на борьбу, на победу. Хочу поблагодарить ребят за то, что они выложились на максимум. Сделали то, что от них зависело. Также хочу поблагодарить команду соперников за то, что действительно навязали очень серьёзную борьбу. С победой Аню, со вторым местом Лизу! Спасибо большое ребятам за такой праздник, это действительно делает фигурное катание в топе мира», — передаёт слова Алины Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Сегодня, 3 марта, в Санкт-Петербурге завершился Кубок Первого канала, где Алина Загитова была капитаном «белой» команды. Подопечные фигуристки заняли на турнире третье место.