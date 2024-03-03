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Командный турнир. День 2
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Тутберидзе — после замечания Софье Акатьевой: а потом меня в Японии извергом сделают

Тутберидзе — после замечания Софье Акатьевой: а потом меня в Японии извергом сделают
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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе иронично высказалась о том, что её строгость в отношении подопечных журналисты и болельщики могут трактовать как жестокость.

В фильме NHK журналисты показали тренировку Софьи Акатьевой, чемпионки России и призёра финала Гран-при России в 2023 году. По ходу сюжета Тутберидзе кричит спортсменке: «Акатьева, я сказала, что нельзя останавливаться, нельзя!» — а затем добавляет, обращаясь к съёмочной группе: «А потом меня в Японии извергом сделают».

Напомним, Этери Тутберидзе работала, в частности, с олимпийскими чемпионками Юлией Липницкой, Алиной Загитовой и Анной Щербаковой. Также она тренировала Камилу Валиеву, недавно отстранённую из-за употребления допинга на четыре года.

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