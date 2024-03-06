Боброва об итогах КПК: когда увидела составы команд, сразу сказала, что Щербакова выиграет

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась о турнирной системе завершившегося 3 марта в Санкт-Петербурге Кубке Первого канала.

«Честно говоря, когда увидела составы команд, сразу сказала, что Щербакова выиграет. Но я ещё не до конца знала регламент, что на самом деле все эти конкурсы, битва элементов многое дали. В этом большой плюс регламенту, потому что, когда ты видишь составы спортсменов, можешь что-то предугадать. А здесь предугадать ничего невозможно», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

За победу в Кубке Первого канала боролись три команды, возглавляемые фигуристками Анной Щербаковой, Алиной Загитовой и Елизаветой Туктамышевой. Итоговое первое место завоевала команда Щербаковой, серебро досталось подопечным Туктамышевой.