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Костомаров: если хотя бы правая рука осталась, мог бы в теннис играть

Костомаров: если хотя бы правая рука осталась, мог бы в теннис играть
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров на пресс-конференции по случаю выхода документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды» рассказал о своих увлечениях, которых он лишился после тяжёлой болезни.

«Если хотя бы правая рука осталась, мог бы в теннис играть. Надеюсь на совершенствование протезов. Я очень люблю теннис, всегда занимался. Всегда чередовал: зал, теннис, плавание. Спортивный процесс проходил спокойнее. А с такой рукой уже в теннис не поиграешь», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в фильме рассказана история болезни фигуриста, а также показаны некоторые архивные кадры. Отметим, что в широкий прокат лента выйдет 9 марта.

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