Вайцеховская поделилась эмоциями от просмотра фильма о Романе Костомарове

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от просмотра документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды». Премьера картины прошла сегодня, 7 марта, в Москве.

«Документальный фильм о Романе Костомарове «Рождённый дважды» — совершенно грандиозная работа съёмочной группы. Думаю, лента получит в обозримом будущем всяческие разнообразные премии, но она в любом случае их получила бы — слишком крутая история лежит в основе. Поразило другое.

Создатели фильма сумели показать ужасающий драматизм сюжета через очень простые слова, действия, прикосновения. Нет ни одной видимой попытки усилить накал трагедии, но как раз поэтому фильм пробирает до костей. В каких-то местах ты смеёшься вместе с героями (и таких моментов в фильме немало), и тут же запоздалой волной накрывает реальность.

Накрывает тебя, не героев — они живут в этой реальности уже второй год совершенно буднично. Тебя же бросают туда, вглубь экрана, в самое пекло, и ты вообще перестаёшь понимать, как такое может быть, как с таким можно смириться и как такое можно преодолеть. Пожалуй, со времён фильма «За пределом» таких эмоций не было», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.