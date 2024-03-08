Косторная: страх и неуверенность только в вашей голове, на деле нужно идти и работать

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании, победительница финала Гран-при ISU сезона-2019/2020, российская фигуристка Алёна Косторная поделилась мотивирующими мыслями в своих социальных сетях.

«Всегда, когда пробовала делать вскок на пуант, я была уверена, что левая нога работает лучше, на неё сразу получилось вскочить, а на правую — нет. С правой ногой я очень долго мучилась. И каково же было моё удивление, когда в итоге на ней удалось сделать практически все упражнения! Да, было сложнее. Да, было страшнее. Да, было неудобно. Но я смогла! Вывод всей моей истории — страх и неуверенность только в вашей голове, на деле нужно идти и работать, пробовать, делать, и тогда результаты не заставят себя ждать», — написала Косторная в своём телеграм-канале.

Напомним, Косторная выступала в женском одиночном катании до 2019 года. В 2020-м фигуристка не принимала участия в чемпионате России в связи с восстановлением после коронавируса, а в 2021-м пропустила соревнования из-за травмы кисти. Позже Косторная объявила о переходе в парное катание.