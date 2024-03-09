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Муравьёва поставила номер в память о Сергее Гринькове под «Я знаю только лучшее в тебе»

Муравьёва поставила номер в память о Сергее Гринькове под «Я знаю только лучшее в тебе»
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Российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата России 2024 года Софья Муравьёва поставила для турнира шоу-программ «Русский вызов» номер в память о фигуристе Сергее Гринькове, выступавшем в парном катании. Для выступления спортсменка выбрала песню «Я знаю только лучшее в тебе».

«Номер посвящён великому спортсмену, двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову, который всю жизнь посвятил спорту, трагически скончался на льду и был очень молодым. Очень рада, что его супруга Катя Гордеева, двукратная олимпийская чемпионка, дала благословение на этот номер. Сергей всегда будет в наших сердцах как символ спорта. Очень хочется поблагодарить Яну Александровну Рудковскую и Никиту Михайлова, которые поставили этот номер и предложили идею. Очень хотела, чтобы благодаря этому номеру была отдана дань памяти этому великому спортсмену, который покинул нас очень рано», — приводит слова Муравьёвой Первый канал.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.

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