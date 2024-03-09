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Худайбердиева — о турнире «Русский вызов»: публика принимала круто, потрясающий турнир

Худайбердиева — о турнире «Русский вызов»: публика принимала круто, потрясающий турнир
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Чемпионка России 2023 года, российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, поделилась впечатлениями от турнира «Русский вызов», который прошёл сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге.

«Восторг, публика принимала круто, зрители не боялись высказывать своё мнение и показывать эмоции, потрясающий турнир.

Постановщики номера — Александр Жулин и Игорь Оршуляк. По времени мало потратили на постановку, мы были в полной готовности к Кубку Первого канала, до этого была Спартакиада, поставили в кратчайшие сроки, но номер получился хороший», — приводит слова Худайбердиевой ТАСС.

Напомним, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступали с номером под музыку из фильма «Бриллиантовая рука».

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