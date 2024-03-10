Косторная выделила топ-4 номеров на «Русском вызове», её выбор отличается от итогов

Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в женском одиночном катании Алёна Косторная, ныне выступающая в спортивных парах со своим партнёром Георгием Куницей, поделилась эмоциями от выступления спортсменов на турнире шоу-программ «Русский вызов», который проходил 9 марта в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Ребята, сегодня я посмотрела все номера, многие мне понравились, но выделить хочу свои топ-4. Соня Муравьёва, Даня Самсонов, Ксюша Синицына, Мария Петрова и Алексей Тихонов. Я редко плачу, но эти номера вызвали во мне бурю эмоций. А кто понравился вам?» – написала Косторная в своих социальных сетях.

Напомним, победу в турнире одержал Алексей Ягудин, второе место заняла Елизавета Туктамышева. Третье место, исходя из голосования жюри, разделили несколько участников — Ксения Синицына, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алексей Тихонов и Мария Петрова. Кроме того, многие спортсмены стали обладателями специальных призов в разных номинациях.

Запись трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko.