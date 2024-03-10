Фигурист Мозалёв подвёл итоги турнира шоу-программ «Русский вызов»

Чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию Андрей Мозалёв рассказал, что остался доволен итогами турнира шоу-программ «Русский вызов».

«Остались очень хорошие впечатления, классные эмоции получил, не сравнимые ни с чем, вроде это шоу, а вроде и турнир, поэтому новые и странные ощущения от этого. Поддержка зала была очень хорошей, были полные трибуны», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Спортсмен выступил с номером по мотивам поэмы Сергея Есенина «Чёрный человек».

«Идея номера принадлежит Бетине Поповой, всё она сделала. Для постановки достаточно мало времени было, потому что, когда подавали заявку, только через какое-то время её приняли, после этого начали ставить номер. По поводу судейства — мне кажется, как-то разбавлять надо, чтобы были судьи и из фигурного катания, чтобы было более-менее честно», — отметил Мозалёв.

Напомним, Андрей Мозалёв оказался в числе фигуристов, которые не получили наград по итогам турнира шоу-программ.

Запись трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko.