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Тарасова высказалась об участии Безрукова в жюри «Русского вызова»

Тарасова высказалась об участии Безрукова в жюри «Русского вызова»
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Заслуженный тренер СССР, воспитавший множество олимпийских чемпионов, Татьяна Тарасова положительно отреагировала на участие народного артиста России Сергея Безрукова в прошедшем 9 марта в Санкт-Петербурге турнире шоу-программ «Русский вызов» в качестве жюри. По мнению специалиста, это свидетельствует о восприятии фигурного катания как спорта, интересного людям всех профессий.

«То, что в состав жюри был приглашён актёр Сергей Безруков, говорит о силе нашего спорта. Его любят все, очень уважительно к нему относятся, и к нам приходят самые выдающиеся ценители искусства», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Отметим, что во время выступления одного из участников шоу, а именно чемпиона Европы и России Дмитрия Алиева, публика освистала Безрукова. Спортсмен показал программу под песню Владимира Высоцкого «Моя цыганская», и зрители приняли номер фигуриста с восторгом. Безруков в своей речи после выступления Алиева назвал его «большим мастером», но раскритиковал сам номер, отметив, что фигурист изображал «алкоголика», а программа должна была быть более драматичной. На этих словах публика освистала актёра, в какой-то момент заглушив его речь.

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«Зрители негативно оценили его замечания в адрес Алиева? Я считаю, что каждое высказанное членом жюри мнение имеет под собой основу», — отреагировала на этот инцидент Тарасова.

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