«Как можно сейчас вырезать из эфира топовых спортсменов?» Плющенко — о номере Муравьёвой

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион, высказался о том, что номер его ученицы, вице-чемпионки России 2024 года Софьи Муравьёвой, вырезали из эфира турнира шоу-программ «Русский вызов», который показывал Первый канал. Выступление спортсменки было посвящено двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову.

«Из эфира Первого канала турнира «Русский вызов» вчера без предупреждения вырезали выступления топовых фигуристов, показав их номера только в интернете. Включая номер Софьи Муравьёвой, вице-чемпионки России и двукратной чемпионки России по прыжкам.

Как вы считаете, можно ли вырезать из эфира топовых спортсменов нашей страны в это тяжёлое время без предупреждения? Когда наши лучшие фигуристы не катаются на международной арене? Спортсмены готовились, потратили время, силы, эмоции, вложили душу, а шесть человек вырезали, якобы главе дирекции спортивного вещания Ольге Черносвитовой не понравились номера. И Соне, и другим спортсменам не хватило места в эфирном времени.

Отдельно по Муравьёвой: это такое мощное посвящение нашему великом спортсмену, двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову, который трагически умер в 1995 году во время тренировки на льду. Мы попросили его жену Катю Гордееву, нашу двукратную олимпийскую чемпионку, чтобы она тоже потратила время, записала видео. Она благословила Соню на этот номер. В память о Сергее.

Катя потом написала, что гордится Соней и её катанием. Плакал весь зал «Юбилейного» в Санкт-Петербурге. Был очень тронут я, вся моя семья, наши друзья, поклонники, Катя...» — написал Плющенко в социальной сети.

Запись трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko.