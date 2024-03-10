Муравьёва — о «Русском вызове»: турнир шоу-программ стал для меня очень важным опытом

Вице-чемпионка России 2024 года Софья Муравьёва прокомментировала своё выступление на турнире шоу-программ «Русский вызов». Номер спортсменки был посвящён двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову.

«Турнир шоу-программ «Русский вызов» для меня стал очень важным опытом, где переживания, которые человек по-настоящему испытывает в своей жизни, нужно донести и передать зрителю. Пару Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова поклонники фигурного катания прозвали «золотой». Они в первом же своём сезоне на международной арене стали лучшими в мире и пять лет не упускали это звание.

Болельщики боготворили пару, которая впоследствии стала полноценной семьёй и при этом дважды выиграла Олимпийские игры. Но счастье было недолгим. 20 ноября 1995 года Сергею стало плохо во время тренировки. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Я очень признательна Екатерине Гордеевой за её помощь и слова от неё. Это действительно важно для меня! Яркая идея от Яны Рудковской и прекрасная постановка Никиты Михайлова, платье от Светланы Герасимовой и поддержка зрителей, всех благодарю и люблю», – написала Муравьёва в своих социальных сетях.