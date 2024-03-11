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Галлямов дал комментарий по поводу победы Ягудина на «Русском вызове»

Галлямов дал комментарий по поводу победы Ягудина на «Русском вызове»
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов высказался по поводу победы олимпийского чемпиона и четырёхкратного чемпиона мира в одиночном катании Алексея Ягудина на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Кто знает, как повели бы себя Эстет, Дональд Дак, Полиграф Полиграфыч в такой ситуации, если бы были четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы, Олимпийским чемпионом и победителем Игр Доброй воли? За себя скажу так: никогда себя так не поведу, потому что Игры Доброй воли давно не проводят. Мне любовь болельщиков дороже», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Ранее чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию Андрей Мозалёв раскритиковал судейство на турнире шоу-программ «Русский вызов». В ответ на это Ягудин в своих социальных сетях опубликовал видео проката Мозалёва под строки «наступит время — сам поймёшь, наверное» и подписал: «Но ты, к сожалению, ничего не понимаешь и ничего не поймёшь...».

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.

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