Костомаров дал совет российским фигуристам, которые не допущены на международные старты

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров сказал, что бы мог посоветовать российским фигуристам в условиях отстранения от международных соревнований.

«Тренироваться, терпеть и надеяться на лучшее», — сказал Костомаров в интервью корреспондентам «Чемпионата» Валерии Кукалевой и Дарье Кирюхиной.

Напомним, большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России и Беларуси на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. При этом спортсмены должны соблюсти ряд требований для получения лицензии на участие в соревнованиях.