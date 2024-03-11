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Роман Костомаров выступил против поднятия возрастного ценза в фигурном катании

Роман Костомаров выступил против поднятия возрастного ценза в фигурном катании
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров высказался о против поднятия возрастного ценза в фигурном катании. Фигурист выразил мнение, что спортсмены должны иметь возможность выступать на соревнованиях в любом возрасте, если они соответствуют заданному уровню.

«Я считаю, что если ты можешь соответствовать тому уровню, который задан на сегодняшний день, то показывай его, в каком бы ты возрасте ни был. Потому что это спорт наивысших достижений. Поэтому в 30 можешь показывать — показывай, можешь показывать в 13-15 — показывай. Но это уровень одиночного женского фигурного катания», — сказал Костомаров в интервью корреспондентам «Чемпионата» Валерии Кукалевой и Дарье Кирюхиной.

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