Министр спорта Татарстана — о школе Загитовой: проект будет локальнее дворца Тутберидзе

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о сравнении будущей школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой и дворца фигурного катания Этери Тутберидзе.

«Мы занимаемся, находимся в рабочем процессе, каждый день на связи с Загитовой. Сейчас доделываем техническое задание, если ничего не будет мешать в этом году начать реализацию проекта, строим мы быстро.

Мы ездили смотреть дворец Тутберидзе, это глобальный проект. Это не то, что мы будем делать в Казани, это очень дорого и богато. У нас будет хороший проект, более локальный, но тоже функциональный. Мы хотим к середине лета сформировать проект и в этом году начать строительство. Все земли, все планы готовы. Нам нужно, чтобы проектанты выдали сметную документацию, и будет принято решение по финансированию», — приводит слова министра спорта Татарстана «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что строительство школы Загитовой в Казани планируется начать в первой половине 2024 года, а сама олимпийская чемпионка будет задействована в проекте в качестве генерального менеджера.