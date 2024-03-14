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Меренкова и Галимов выиграли финал Гран-при России среди юниоров, пара Плющенко стала 3-й

Меренкова и Галимов выиграли финал Гран-при России среди юниоров, пара Плющенко стала 3-й
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В ледовом дворце «Айсберг» (посёлок Сириус) завершились соревнования спортивных пар рамках финала Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации) по фигурному катанию. Их победителями стали местные спортсмены Вероника Меренкова и Даниль Галимов.

Фигурное катание. Всероссийские соревнования «Кубок Федерации», финал Гран-при России среди юниоров. Спортивные пары. Итоговое положение

1. (1) Вероника Меренкова и Даниль Галимов (Краснодарский край) – 184,21 балла.
2. (2) Алиса Блинникова и Алексей Карпов (Санкт-Петербург) – 178,57.
3. (4) Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик (Москва, академия Плющенко) – 170,05.
4. (6) Кира Доможирова и Илья Вегера (Пермский край) – 168,17.
5. (3) Таисия Щербинина и Артём Петров (Пермский край) – 166,66.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Финал, Сочи
Юниоры. Пары. Произвольная программа
14 марта 2024, четверг. 15:45 МСК
Окончено
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