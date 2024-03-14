«Не уверена, что получится». Александра Трусова – о желании сняться в кино

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова рассказала, есть ли у неё желание сняться в кино.

«Я люблю фэнтези — мне кажется, все мои болельщики это знают. Наверное, хотела бы сняться именно в фэнтези. Любимое фэнтези? У меня много, любимые я не выделяю. Иногда пересматриваю какие-то фильмы.

Фильмы или сериалы? Сейчас, наверное, сериалы. В рабочем режиме смотрю по сериям, а на отдыхе могу смотреть всё целиком.

Есть ли желание попробовать себя в кинематографе? Да, конечно, есть. Мне кажется, я много раз говорила, что попробовала бы. Не уверена, что получится. Хотела бы сыграть спортсмена или другую роль? Наверное, проще было бы спортсмена, но интереснее — не спортсмена.

Как бы отнеслась к идее снять документальный фильм про меня? Наверное, положительно. Если захотят снять, я с удовольствием поучаствую», — сказала Трусова на паблик-токе «Чемпионата».