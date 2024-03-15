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Алина Загитова: у фигурного катания большое будущее, придумывается много новшеств

Алина Загитова: у фигурного катания большое будущее, придумывается много новшеств
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова высказалась о будущем фигурного катания в России.

«Какое будущее у фигурного катания? Вы знаете, сейчас очень оно развивается, много новшеств придумывается, как Кубок Первого канала, шоу-программы, турнир по прыжкам. Поэтому у нас большое будущее», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

На прошедшем Кубке Первого канала команда Алины Загитовой набрала 120 баллов и заняла третье место.

Напомним, Загитова не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. На счету российской спортсменки золото Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и серебро Игр в командном турнире, а также победа на чемпионате мира 2019 года и чемпионате Европы 2018 года.

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