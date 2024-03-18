«Господину Баху кто-то неверно перевёл мои письма?» Галлямов — о заявлении Баха

Чемпион мира, Европы, России Александр Галлямов отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что организация опасается наращивания агрессивных заявлений со стороны России в преддверии Олимпийских игр в Париже (Франция), а также отметил, что МОК не планирует менять правила допуска россиян на турнир.

«Блин, Господину Баху кто-то неверно перевёл мои письма?» — написал Галлямов в своих социальных сетях.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа этого года. В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в нейтральном статусе, который связан с некоторым списком требований, включая осуждение СВО.