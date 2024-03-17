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Бах заявил, что МОК опасается агрессивных заявлений со стороны России в преддверии ОИ-2024

Бах заявил, что МОК опасается агрессивных заявлений со стороны России в преддверии ОИ-2024
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация опасается наращивания агрессивных заявлений со стороны России в преддверии Олимпийских игр в Париже (Франция), а также отметил, что МОК не планирует менять правила допуска россиян на турнир.

«Из России поступает так много противоречивых сообщений, что я не собираюсь комментировать все высказанные мнения. Мы опасаемся, что со стороны России и российского правительства сейчас будут звучать всё более агрессивные заявления. Так что посмотрим, что произойдёт. Мы поставили условия. Они не изменятся: тех, кто готов их соблюдать, мы приглашаем в Париж. Тем, кто не хочет им следовать, мы не рады», — приводит слова Баха портал Inside the Games.

Напомним, ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российскую сторону не устраивает пункт про осуждение спортсменами СВО в правилах допуска на международные турниры. МОК, в свою очередь, уже предупреждал, что критерии являются окончательными.

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