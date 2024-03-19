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Тутберидзе приехала на чемпионат мира в Монреале с грузинским учеником Никой Эгадзе

Тутберидзе приехала на чемпионат мира в Монреале с грузинским учеником Никой Эгадзе
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе приехала на Чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт с 20 по 24 марта в канадском Монреале.

Сегодня, 19 марта, она присутствовала на тренировке мужчин. Напомним, учеником Тутберидзе является грузинский одиночник 21-летний Ника Эгадзе. В прошлом году на этом соревновании спортсмен, планировавший показать прокат аж с двумя четверными, не попал в произвольную программу. В короткой программе он неудачно приземлился с первого четверного прыжка, второй четверной сальхов сделал только двойным и в итоге остался без каскада.

В этом году Этери Тутберидзе сопровождала спортсмена на всех главных соревнованиях — на двух этапах Гран-при и на чемпионате Европы. Отметим, что из российских стартов в сезоне 2023/24 специалист посетила только этап Гран-при в Москве, где выступала её ученица Камила Валиева, и чемпионат России в Челябинске.

На чемпионате мира в Монреале также будет выступать дочь Тутберидзе Диана Дэвис со своим партнёром Глебом Смолкиным в танцах на льду. Спортсмены с сезона 2023/24 представляют сборную Грузию.

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