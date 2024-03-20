24 фигуриста русского происхождения выступят на чемпионате мира
Сегодня, 20 марта, в Монреале (Канада) начинается чемпионат мира по фигурному катанию. Третий год подряд в соревнованиях не принимают участия спортсмены с российским гражданством. Однако на турнире выступят 24 фигуриста русского происхождения.
В чемпионате мира примут участие:
- Анастасия Губанова (Грузия).
- Илья Малинин (США).
- Диана Дэвис (Грузия).
- Глеб Смолкин (Грузия).
- Никита Володин (Германия).
- Мария Павлова (Венгрия).
- Алексей Святченко (Венгрия).
- Анастасия Метёлкина (Грузия).
- Екатерина Куракова (Польша).
- Анастасия Грачёва (Молдавия).
- Владимир Литвинцев (Азербайджан).
- Георгий Рештенко (Чехия).
- Никита Старостин (Германия).
- Александр Власенко (Венгрия).
- Владимир Самойлов (Польша).
- Дарья Данилова (Нидерланды).
- Анастасия Голубева (Австралия).
- Александр Коровин (Филиппины).
- Николай Мемола (Италия).
- Юлия Щетинина (Польша).
- Евгения Лопарева (Франция).
- Мария Игнатьева (Венгрия).
- Кирилл Аксёнов (Словакия).
- Николай Майоров (Швеция).
Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года пройдёт с 20 по 24 марта.
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