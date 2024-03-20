24 фигуриста русского происхождения выступят на чемпионате мира

Сегодня, 20 марта, в Монреале (Канада) начинается чемпионат мира по фигурному катанию. Третий год подряд в соревнованиях не принимают участия спортсмены с российским гражданством. Однако на турнире выступят 24 фигуриста русского происхождения.

В чемпионате мира примут участие:

Анастасия Губанова (Грузия). Илья Малинин (США). Диана Дэвис (Грузия). Глеб Смолкин (Грузия). Никита Володин (Германия). Мария Павлова (Венгрия). Алексей Святченко (Венгрия). Анастасия Метёлкина (Грузия). Екатерина Куракова (Польша). Анастасия Грачёва (Молдавия). Владимир Литвинцев (Азербайджан). Георгий Рештенко (Чехия). Никита Старостин (Германия). Александр Власенко (Венгрия). Владимир Самойлов (Польша). Дарья Данилова (Нидерланды). Анастасия Голубева (Австралия). Александр Коровин (Филиппины). Николай Мемола (Италия). Юлия Щетинина (Польша). Евгения Лопарева (Франция). Мария Игнатьева (Венгрия). Кирилл Аксёнов (Словакия). Николай Майоров (Швеция).

Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года пройдёт с 20 по 24 марта.