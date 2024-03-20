Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монреаль. Женщины. Короткая программа
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

За кем из фигуристов будете внимательнее следить на ЧМ-2024?

За кем из фигуристов будете внимательнее следить на ЧМ-2024?
Комментарии

Сегодня, 20 марта, в Монреале (Канада) начнётся чемпионат мира по фигурному катанию — 2024. Первыми на этих соревнованиях выступят спортивные пары, которые представят короткие программы.

Российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях, проходящих под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), с 2022 года. В составе других сборных на чемпионате мира — 2024 выступят 24 спортсмена русского происхождения.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: за кем из фигуристов будете внимательнее следить на ЧМ-2024?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2024 в Монреале завершится 24 марта.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Материалы по теме
24 фигуриста русского происхождения выступят на чемпионате мира! Вот список
Истории
24 фигуриста русского происхождения выступят на чемпионате мира! Вот список
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android