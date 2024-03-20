За кем из фигуристов будете внимательнее следить на ЧМ-2024?

Сегодня, 20 марта, в Монреале (Канада) начнётся чемпионат мира по фигурному катанию — 2024. Первыми на этих соревнованиях выступят спортивные пары, которые представят короткие программы.

Российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях, проходящих под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), с 2022 года. В составе других сборных на чемпионате мира — 2024 выступят 24 спортсмена русского происхождения.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: за кем из фигуристов будете внимательнее следить на ЧМ-2024?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2024 в Монреале завершится 24 марта.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.