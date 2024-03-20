«Всё ещё мурашки по коже». Алина Загитова — о чемпионате мира — 2019 в Сайтаме

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы, России и победительница финала Гран-при Алина Загитова поделилась воспоминаниями о чемпионате мира — 2019. Тогда российская фигуристка одержала на турнире в японской Сайтаме победу.

«Пять лет. Всё ещё мурашки по коже и море эмоций...» – написала Загитова в своих социальных сетях, опубликовав видео своей короткой программы на ЧМ-2019.

Напомним, Загитова является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ю На фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании (так называемый «Большой шлем»). Золото чемпионата мира в Сайтаме является последней значимой соревновательной наградой Загитовой. В 2019 году фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.