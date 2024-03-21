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ЧМ-2024 по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

ЧМ-2024 по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть
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Сегодня, 21 марта, на ледовой арене «Белл-центр» в Монреале (Канада) стартуют соревнования фигуристов, выступающих в мужском одиночном катании, в рамках чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года.

Начало выступлений в короткой программе на турнире одиночников запланировано на 18:10 мск.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Мужчины. Короткая программа
21 марта 2024, четверг. 18:10 МСК
Не началось

Напомним, победителем двух последних мировых первенств является 26-летний японский фигурист Сёма Уно, который также примет участие в этих соревнованиях. Помимо Уно, в число претендентов на награды чемпионата мира — 2024 входят американец Илья Малинин, японец Юма Кагияма, французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, японский спортсмен Као Миура и кореец Джун Хван Чха.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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