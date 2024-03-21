ЧМ-2024 по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

Сегодня, 21 марта, на ледовой арене «Белл-центр» в Монреале (Канада) стартуют соревнования фигуристов, выступающих в мужском одиночном катании, в рамках чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года.

Начало выступлений в короткой программе на турнире одиночников запланировано на 18:10 мск.

Напомним, победителем двух последних мировых первенств является 26-летний японский фигурист Сёма Уно, который также примет участие в этих соревнованиях. Помимо Уно, в число претендентов на награды чемпионата мира — 2024 входят американец Илья Малинин, японец Юма Кагияма, французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, японский спортсмен Као Миура и кореец Джун Хван Чха.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.