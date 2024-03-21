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Монреаль. Мужчины. Короткая программа
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Видео провального проката Губановой, занимающей 20-е место после короткой программы на ЧМ

Видео провального проката Губановой, занимающей 20-е место после короткой программы на ЧМ
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Победительница чемпионата Европы — 2023 и серебряный призёр чемпионата Европы — 2024 21-летняя экс-россиянка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, неудачно выступила в короткой программе на чемпионате мира — 2024 в Монреале (Канада).

По итогам проката Губанова набрала 58,66 балла и заняла 20-е место. Этот результат позволил фигуристке квалифицироваться в произвольную программу. Лидером соревнований после выступлений в короткой программе является бельгийская спортсменка Луна Хендрикс, получившая от судей 76,98 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы фигуристки.

Фигуристки-одиночницы представят произвольные программы в ночь с 22 на 23 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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