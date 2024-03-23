Левито: у меня было две цели на ЧМ — подняться на подиум и обеспечить США третью квоту

Американская фигуристка Изабо Левито, серебряный призёр чемпионата мира — 2024 в женском одиночном катании, подвела итоги своего выступления на турнире.

«В конце программы я вскинула руки и легла на лёд. Я была в шоке от того, что смогла сделать это. На этом чемпионате мира у меня было две цели — подняться на подиум и обеспечить американкам третью квоту в следующем сезоне. Я сделала и то, и другое. Это чрезвычайно приятно, я очень усердно работала ради этого момента, отдала все силы и смогла всё сделать!

Этот сезон был для меня очень трудным, меня часто разочаровывало моё катание. Очень горжусь своей командой и всей тяжёлой работой, которую мы проделали, потому что она окупилась, я выиграла медаль на чемпионате мира!» — приводит слова Левито Golden Skate.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.