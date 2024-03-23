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Стало известно количество квот на чемпионат мира — 2025 среди спортивных пар

Вчера, 22 марта, на чемпионате мира 2024 года в Монреале (Канада) закончились соревнования среди спортивных пар.

Первое место заняли представители Канады — Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Серебряную медаль получили японские спортсмены Рику Миура и Рюити Кихара. Бронзовую награду выиграли немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, ранее представляющий Россию.

По итогам соревнований не только разыгрывались медали, но и определялось количество квот на чемпионат мира 2025 среди спортивных пар.

В следующем году свои страны смогут представлять:

Канада — 3 пары

Япония — 3 пары

Германия — 3 пары

Венгрия — 2 пары

Италия — 2 пары

Грузия — 2 пары

Австралия — 2 пары

США — 2 пары

У остальных стран — 1 пара.

Отметим, что в некоторых странах вторых спортивных пар, выступающих на столь высоком уровне, просто нет.

Напомним, что 3 квоты в спортивных парах получают страны, чьи спортсмены заняли 1-3 место, 2 квоты — те, кто расположился на 4-8 местах.

Российские спортсмены уже три года не участвуют на чемпионатах мира в связи с отстранением. Ранее во всех видах Россия имела максимальное количество квот — 3. Но после возможного возвращения на международную арену сборной будет предоставлено лишь по 1-й квоте.