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Стало известно количество квот на чемпионат мира — 2025 среди спортивных пар

Стало известно количество квот на чемпионат мира — 2025 среди спортивных пар
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Вчера, 22 марта, на чемпионате мира 2024 года в Монреале (Канада) закончились соревнования среди спортивных пар.

Первое место заняли представители Канады — Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Серебряную медаль получили японские спортсмены Рику Миура и Рюити Кихара. Бронзовую награду выиграли немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, ранее представляющий Россию.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Спортивные пары. Произвольная программа
22 марта 2024, пятница. 01:10 МСК
Окончено

По итогам соревнований не только разыгрывались медали, но и определялось количество квот на чемпионат мира 2025 среди спортивных пар.

В следующем году свои страны смогут представлять:

Канада — 3 пары
Япония — 3 пары
Германия — 3 пары
Венгрия — 2 пары
Италия — 2 пары
Грузия — 2 пары
Австралия — 2 пары
США — 2 пары

У остальных стран — 1 пара.

Отметим, что в некоторых странах вторых спортивных пар, выступающих на столь высоком уровне, просто нет.

Напомним, что 3 квоты в спортивных парах получают страны, чьи спортсмены заняли 1-3 место, 2 квоты — те, кто расположился на 4-8 местах.

Российские спортсмены уже три года не участвуют на чемпионатах мира в связи с отстранением. Ранее во всех видах Россия имела максимальное количество квот — 3. Но после возможного возвращения на международную арену сборной будет предоставлено лишь по 1-й квоте.

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