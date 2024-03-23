Стало известно количество квот на чемпионат мира 2025 в женском одиночном катании

Сегодня, 23 марта, на чемпионате мира 2024 года в Монреале (Канада) закончились соревнования среди женщин.

Первое место заняла представительница Японии — Каори Сакамото. Серебряную медаль получила американская спортсменка Изабо Левито. Бронзовую награду выиграла фигуристка из Южной Кореи Ким Чхэ Ён.

По итогам соревнований не только разыгрывались медали, но и определялось количество квот на чемпионат мира 2025 среди женщин.

В следующем году свои страны смогут представлять:

Япония — 3 одиночницы

США — 3 одиночницы

Южная Корея — 3 одиночницы

Бельгия — 2 одиночницы

Швейцария — 2 одиночницы

У остальных стран — 1 одиночница.

Напомним, что 3 квоты получают страны, чьи фигуристки заняли 1-3 место, 2 квоты — те, кто расположился на 4-5 местах.

Отметим, что последней чемпионкой мира до отстранения российских фигуристов в 2022 году становилась Анна Щербакова. Тогда за своё выступление на турнире она набрала 233,17 балла, что почти на 12 баллов превышает результат Каори Сакамоты в этом году.