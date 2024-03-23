Стало известно количество квот на чемпионат мира 2025 в женском одиночном катании

Сегодня, 23 марта, на чемпионате мира 2024 года в Монреале (Канада) закончились соревнования среди женщин.
Первое место заняла представительница Японии — Каори Сакамото. Серебряную медаль получила американская спортсменка Изабо Левито. Бронзовую награду выиграла фигуристка из Южной Кореи Ким Чхэ Ён.
По итогам соревнований не только разыгрывались медали, но и определялось количество квот на чемпионат мира 2025 среди женщин.
В следующем году свои страны смогут представлять:
Япония — 3 одиночницы
США — 3 одиночницы
Южная Корея — 3 одиночницы
Бельгия — 2 одиночницы
Швейцария — 2 одиночницы
У остальных стран — 1 одиночница.
Напомним, что 3 квоты получают страны, чьи фигуристки заняли 1-3 место, 2 квоты — те, кто расположился на 4-5 местах.
Отметим, что последней чемпионкой мира до отстранения российских фигуристов в 2022 году становилась Анна Щербакова. Тогда за своё выступление на турнире она набрала 233,17 балла, что почти на 12 баллов превышает результат Каори Сакамоты в этом году.