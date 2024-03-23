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Стало известно количество квот на чемпионат мира 2025 в женском одиночном катании

Стало известно количество квот на чемпионат мира 2025 в женском одиночном катании
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Сегодня, 23 марта, на чемпионате мира 2024 года в Монреале (Канада) закончились соревнования среди женщин.

Первое место заняла представительница Японии — Каори Сакамото. Серебряную медаль получила американская спортсменка Изабо Левито. Бронзовую награду выиграла фигуристка из Южной Кореи Ким Чхэ Ён.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Женщины. Произвольная программа
23 марта 2024, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
222.96
2
Изабо Левито
США
212.16
3
Ким Чхэ Ён
Южная Корея
203.59

По итогам соревнований не только разыгрывались медали, но и определялось количество квот на чемпионат мира 2025 среди женщин.

В следующем году свои страны смогут представлять:

Япония — 3 одиночницы
США — 3 одиночницы
Южная Корея — 3 одиночницы
Бельгия — 2 одиночницы
Швейцария — 2 одиночницы

У остальных стран — 1 одиночница.

Напомним, что 3 квоты получают страны, чьи фигуристки заняли 1-3 место, 2 квоты — те, кто расположился на 4-5 местах.

Отметим, что последней чемпионкой мира до отстранения российских фигуристов в 2022 году становилась Анна Щербакова. Тогда за своё выступление на турнире она набрала 233,17 балла, что почти на 12 баллов превышает результат Каори Сакамоты в этом году.

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