Вайцеховская — о победе Малинина на ЧМ: суперпрокат, но думается совсем о другом

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о победе американского фигуриста русского происхождения Ильи Малинина на чемпионате мира — 2024, который с 20 по 24 мая проходил в Монреале (Канада). По словам специалиста, спортсмену удалось добиться грандиозной победы, однако в эти дни думается о другом.

Напомним, сегодняшний день, 24 марта, объявлен днём общенационального траура в связи с трагическими событиями, произошедшими 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область).

«Когда-нибудь победа Ильи Малинина, его совершенно грандиозный прокат в Монреале, рекордные баллы, рекордные прыжки и прочее наверняка будут оценены по достоинству. Он это заслужил, без вопросов. Просто сегодня это совсем не важно. Думается совсем о другом. Как хрупка человеческая жизнь и как коротка дистанция от повседневного до непоправимого…» – написала Вайцеховская в своих социальных сетях.