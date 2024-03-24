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Адам Сяо Хим Фа: получить медаль мне помогло выступление Нэйтана Чена на Олимпиаде-2018

Адам Сяо Хим Фа: получить медаль мне помогло выступление Нэйтана Чена на Олимпиаде-2018
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Двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа рассказал, что помогло ему безошибочно выступить в произвольной программе на чемпионате мира в Монреале (Канада), исполнив пять четверных прыжков и два тройных акселя. Отметим, что по итогам второго дня соревнований спортсмену удалось подняться с 19-го места после короткой программы на третье итоговое и выиграть бронзовую медаль.

«Я очень доволен сегодняшним днём. Думаю, что это было лучшее выступление в моей жизни. Я был очень зол и расстроен из-за себя после короткой программы, где ничего не получилось. Но мои тренеры говорили мне драться и атаковать. И тут я вспомнил выступление Нэйтана Чена на Олимпийских играх 2018 года, то, как он выбрался с 17-го места после короткой на пятое итоговое. Эта история мне очень помогла», — поделился Адам Сяо Хим Фа в пресс-зоне после проката.

Напомним, чемпионом мира с мировым рекордам по баллам за произвольную программу стал американец Илья Малинин. Второе место занял фигурист из Японии — Юма Кагияма.

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