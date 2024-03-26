Леонова — о Губановой на ЧМ: зная Настю, понимаю, что она может гораздо больше

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова высказалась о выступлении Анастасии Губановой на чемпионате мира – 2024 в Монреале (Канала).

«Меня удивила Настя Губанова, которая могла бороться за высокие места, но, к сожалению, в короткой программе осталась без каскада. Если бы она, как Адам Сяо Хим Фа, вышла бы с четверными, тогда бы поднялась на подиум, но здесь была безвыходная ситуация, тем более и произвольная не без шероховатостей прошла. Обидно, потому что, зная Настю и видя её на тренировках, я понимаю, что она может гораздо больше. Но у всех нервы, мы не роботы и ни от чего не застрахованы.

Сказалась ли психология? Психология, только если с той стороны, чтобы никого не подвести. Но я рада, что она хорошо на чемпионате Европы откаталась и в целом у неё хоть какая-то сладость от сезона осталась», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова, представляющая Грузию, заняла 13-е место с 182,42 балла. Победительницей турнира стала японская фигуристка Каори Сакамото с результатом в 222,96 балла.