Леонова не верит, что россиян допустят до международных стартов в этом олимпийском цикле

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова скептически оценила вероятность допуска россиян на международные соревнования в этом олимпийском цикле.

— Уже третий чемпионат мира прошёл без россиян. Есть ли у вас надежда, что нас допустят на международные соревнования в этом олимпийском цикле?

— Честно говоря, надежды мало, прогнозы неутешительные. Я больше сторонник того, что нас не допустят. Мы каждый год хотим, мы каждый год ждём, но ничего не происходит. Но опускать руки всё равно нельзя. Надо продолжать верить, что нас когда-нибудь допустят, и готовиться к этому моменту, готовиться побеждать», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.