Елена Костылева — шестая в КП на первых соревнованиях после перехода к Плющенко

Российская фигуристка Елена Костылева, недавно перешедшая из школы «Москвич» в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, сегодня, 2 апреля, приняла участие в первых официальных соревнованиях после работы в новом тренерском штабе.

На первенстве России старшего возраста спортсменка выступила в короткой программе и заняла шестое место (66.75 балла). Отметим, что такой низкий результат был связан с тем, что фигуристка сорвала вращение в самом конце программы.

Другие результаты девушек на первенстве России старшего возраста:

1. Агата Петрова — 72.98 балла

2. Надежда Понтелеенко — 69.48 балла

3. Валерия Лукашова — 68.20 балла

Другая известная юниорка — Алёна Принёва — заняла лишь 15-е место по итогам короткой программы, сделав оба прыжка и каскад с ошибками.