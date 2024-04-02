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Елена Костылева — шестая в КП на первых соревнованиях после перехода к Плющенко

Елена Костылева — шестая в КП на первых соревнованиях после перехода к Плющенко
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Российская фигуристка Елена Костылева, недавно перешедшая из школы «Москвич» в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, сегодня, 2 апреля, приняла участие в первых официальных соревнованиях после работы в новом тренерском штабе.

На первенстве России старшего возраста спортсменка выступила в короткой программе и заняла шестое место (66.75 балла). Отметим, что такой низкий результат был связан с тем, что фигуристка сорвала вращение в самом конце программы.

Другие результаты девушек на первенстве России старшего возраста:

1. Агата Петрова — 72.98 балла
2. Надежда Понтелеенко — 69.48 балла
3. Валерия Лукашова — 68.20 балла

Другая известная юниорка — Алёна Принёва — заняла лишь 15-е место по итогам короткой программы, сделав оба прыжка и каскад с ошибками.

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