Алёна Косторная опубликовала красивые фотографии с отдыха в Египте

Чемпионка Европы Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании вместе со своим партнёром Георгием Куницей, опубликовала красивые фотографии с отдыха. Спортсменка проводит первые дни межсезонья в Египте вместе с мужем. Соответствующие изображения она опубликовала в своих социальных сетях, прикрепив надпись «Day 2».

Напомним, сезон-2023/2024 был первым для спортивной пары Косторная/Куница. Фигуристы выступили на двух этапах российского Гран-при, где заняли четвёртое и пятое места. На чемпионате России 2024 года в Челябинске спортсмены показали девятый результат.

Позднее Косторная перенесла операцию на плече, которое беспокоило её долгое время. Из-за этого она вместе с партнёром была вынуждена отказаться от участия в Спартакиаде сильнейших — 2024. Ранее спортсменка сообщала, что полное восстановление займёт полгода, однако ей удалось вернуться на лёд гораздо раньше.

В подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» тренер пары Косторной/Куницы Бетина Попова рассказала, что Косторная уже активно начала выполнять все самые сложные парные элементы — подкруты, поддержки и выбросы. Кроме того, фигуристы активно готовятся к выступлению в следующем сезоне-2024/2025.