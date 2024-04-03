Щербакова рассказала, что после травмы в 13 лет почувствовала себя отстающей в группе

Чемпионка России, Европы, мира, Олимпийских игр Анна Щербакова рассказала о сложной травме, полученной в 13 лет, после которой спортсменка почувствовала себя отстающей в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«В 13 лет у меня произошла первая серьёзная травма — перелом ноги, полученный на тренировке. Я полгода после него восстанавливалась. И когда вернулась на лёд и вновь начала выступать, у меня что-то в голове надломилось немножко и я воспринимала себя с позиции догоняющего. То есть я уже не воспринимала себя лидером, который лучший среди своего возраста, а я сделала себе установку, что я теперь догоняющая, отстающая. И это мне очень мешало выступать. Так, я на всех соревнованиях очень плохо выступала, очень много падала. У меня ничего не получалось, я вообще не верила в себя. И вот это были самые тяжёлые полгода. Мне потребовалось время, чтобы осознать, что главное, что мне мешает, — это не моя физическая форма, не мои данные и умения, а моя голова, которая не верит в себя. Потом я стала не бояться соревнований, а любить их», — сказала Щербакова в интервью «Золотому яблоку».

Напомним, последним официальным стартом в карьере Щербаковой являются Олимпийские игры в Пекине 2022 года, на которых спортсменка выиграла золотую медаль.