«Совершенно простое не хотим транслировать». Морошкин — о Гуменнике на «Русском вызове»

Николай Морошкин, работающий хореографом в спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной со многими фигуристами клуба, в том числе с Петром Гуменником, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал о номере спортсмена для турнира шоу-программ «Русский вызов». Напомним, члены жюри не оценили постановку и не дали фигуристу ни одной награды, однако зрители были более благосклонны и в собственных рейтингах ставили Петра в тройку лидеров.

– В шоу «Чемпионы на льду» был сделан выбор в пользу номера с «Русского вызова». Не страшно ли вам было брать такую необычную идею? Не боялись ли, что могут не понять?

– Лично я, насколько я знаю, и Пётр тоже – мы не думаем о том, поймут нас или нет, мы стараемся всеми силами донести свою мысль. Что-то совершенно простое мы не хотим транслировать. Зная глобальность Петра, его мысли, его ума, мы не будем скатываться в то, чтоб давать зрителю простую картинку. Мы находим отклик, находим своего зрителя, привлекаем новых людей из сферы искусства.