Хореограф школы Москвиной ответил на вопрос о программах Гуменника на новый сезон

Хореограф Николай Морошкин, работающий с серебряным и бронзовым призёром чемпионата России Петром Гуменником в спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой высказался о программах своего ученика на будущий сезон-2024/2025.

– Есть ли уже какие-то задумки насчёт постановок на следующий сезон или пока находитесь в поисках?

– Пока не хочется об этом думать, хочется дать отдохнуть. Контрольные прокаты ещё не скоро, форсировать пока не будем, да и с Петром ещё пока не общались об этом. У него сейчас тур, обсудим после этого, когда он отдохнёт.

Напомним, сейчас Пётр Гуменник выступает в туре заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Спортсмен приглашён к участию в 12 городах. На ледовых шоу Гуменник показывает свою произвольную программу нынешнего сезона под саундтрек из фильма «Портрет Дориана Грея», постановку «Русский авангард» с турнира шоу-программ «Русский вызов» и программу «Спартак».