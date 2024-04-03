Елена Костылева выиграла первенство России старшего возраста

Российская фигуристка Елена Костылева, недавно перешедшая из школы «Москвич» в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, выиграла первые официальные соревнования после работы в новом тренерском штабе.
Сегодня, 3 апреля, на первенстве России старшего возраста спортсменка выступила в произвольной программе, где по сумме двух программ набрала 218,40 балла.
Напомним, после первого дня соревнований спортсменка занимала лишь девятое место (66,75 балла). Однако из-за прекрасно выполненной произвольной программы (Костылева приземлила четверной сальхов и каскад из четверного сальхова и двойного акселя) фигуристке удалось забраться на первую строчку.
Другие результаты девушек на первенстве России старшего возраста:
1. Елена Костылева — 218.40 балла
2. Алиса Юрова — 210,04
3. Надежда Понтелеенко — 207,23
4. Валерия Лукашова — 206.40
5. Екатерина Ципухина — 201.57
6. Анна Ляшенко — 198.60
7. Таисия Коробицина — 195.33
8. Алёна Принёва — 194.79
9. Риана Кадырова — 193.84
10. Диана Мильто — 193.54