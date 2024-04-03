Елена Костылева выиграла первенство России старшего возраста

Российская фигуристка Елена Костылева, недавно перешедшая из школы «Москвич» в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, выиграла первые официальные соревнования после работы в новом тренерском штабе.

Сегодня, 3 апреля, на первенстве России старшего возраста спортсменка выступила в произвольной программе, где по сумме двух программ набрала 218,40 балла.

Напомним, после первого дня соревнований спортсменка занимала лишь девятое место (66,75 балла). Однако из-за прекрасно выполненной произвольной программы (Костылева приземлила четверной сальхов и каскад из четверного сальхова и двойного акселя) фигуристке удалось забраться на первую строчку.

Другие результаты девушек на первенстве России старшего возраста:

1. Елена Костылева — 218.40 балла

2. Алиса Юрова — 210,04

3. Надежда Понтелеенко — 207,23

4. Валерия Лукашова — 206.40

5. Екатерина Ципухина — 201.57

6. Анна Ляшенко — 198.60

7. Таисия Коробицина — 195.33

8. Алёна Принёва — 194.79

9. Риана Кадырова — 193.84

10. Диана Мильто — 193.54