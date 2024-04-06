Лакерник: исполнение сальто ничего не добавит в оценке, это же не скольжение

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник поделился мнением о том, что сальто после ближайшего конгресса ISU могут убрать из списка запрещённых элементов фигурного катания.

«Я слышал о такой идее, и лично я ее оцениваю неоднозначно, поскольку я не сторонник движений, которые не имеют отношения к конькам, к скольжению. Да к тому же и небезопасные. Что это добавит в оценке? Формально — ничего, кроме «вау-эффекта» во время выступления. С другой стороны, я надеюсь, что на него пойдут спортсмены, для которых этот элемент не будет рискованным» — приводит слова Лакерника ТАСС.

Напомним, решение может быть принято на ближайшем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который состоится с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе (США, штат Невада).