Алина Загитова опубликовала фото в свадебном платье

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях фото в свадебном платье. К нему она прикрепила загадочный эмодзи «тссс» (тише).

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Ранее Загитова публиковала видео из свадебного салона, при этом не раскрывая цель визита туда.

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина (помимо титула чемпионки ОИ) является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года. Россиянка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.

Отметим, что достоверной информации о том, состоит ли Загитова в романтических отношениях с кем-либо, нет.