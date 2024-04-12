Семененко после восстановления от травмы примет участие в шоу Тутберидзе в Москве

Организаторы шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе сообщили, что двукратный чемпион России фигурист Евгений Семененко выступит на мероприятии в Москве.

«Евгений Семененко выступит сегодня на шоу в Москве», — приводит слова организаторов шоу ТАСС.

Напомним, ранее Семененко должен был выступить на шоу Тутберидзе в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 10 апреля, но получил травму голеностопа. Позже стало известно, что 20-летний спортсмен получил повреждение во время попытки исполнения четверного акселя.

Семененко является двукратным чемпионом России (2023, 2024), победителем Спартакиады сильнейших 2024 года, победителем командного чемпионата мира (2021) и победителем финала Кубка России (2021).