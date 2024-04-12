«Абика, я тебя люблю!» Алина Загитова эмоционально рассказала о новом показательном номере

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова сегодня, 12 апреля, в Москве, на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» презентовала свой новый показательный номер под песню «Мой ласковый и нежный зверь». Загитова отметила его особую значимость для себя.

«Для меня этот номер очень многое значит. Во-первых, потому что я сегодня перед вами его впервые откатала. Самое важное, что этот номер посвящается моей бабушке, которая так мечтала, что я когда-нибудь выступлю под эту музыку, в этом образе. Я безумно ей благодарна за всё, что она делает для меня, сделала, ведь она самый чуткий, самый любимый человек, потому что она проходила со мной как победы, так и поражения. Абика («бабушка» на татарском языке. — Прим. «Чемпионата»), я тебя люблю!» — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.