Трусова: сейчас больше нравится катать смысловые номера, которые отражают часть моей души

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова оценила прокат своего показательного номера на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

«В Санкт-Петербурге было лучше. Бывает так. Но я переживаю одинаково на соревнованиях и на шоу — для меня любой выход на лёд должен быть на максимум. Хорошие чистые прыжки, стараюсь не сбавлять в контенте. Здесь очень хорошая поддержка — выступала в «Мегаспорте» много раз, и только положительные эмоции от этого катка.

Лирика — эта музыка очень мне нравится, эта песня. Сейчас мне больше нравится катать какие-то смысловые номера, которые отражают часть моей души», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.