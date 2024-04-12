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Трусова: сейчас больше нравится катать смысловые номера, которые отражают часть моей души

Трусова: сейчас больше нравится катать смысловые номера, которые отражают часть моей души
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова оценила прокат своего показательного номера на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

«В Санкт-Петербурге было лучше. Бывает так. Но я переживаю одинаково на соревнованиях и на шоу — для меня любой выход на лёд должен быть на максимум. Хорошие чистые прыжки, стараюсь не сбавлять в контенте. Здесь очень хорошая поддержка — выступала в «Мегаспорте» много раз, и только положительные эмоции от этого катка.

Лирика — эта музыка очень мне нравится, эта песня. Сейчас мне больше нравится катать какие-то смысловые номера, которые отражают часть моей души», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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